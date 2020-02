Beijo roubado, puxão de braço, encoxada. Atitudes que por muitos anos foram consideradas “normais” durante o Carnaval, não serão toleradas pelas forças de segurança do Estado. Uma força-tarefa foi montada para fiscalizar os abusos cometidos pelos homens e atender às vítimas da violência.

“A bebida não é desculpa. O uso de entorpecente não é desculpa. A brincadeira não é desculpa”, alertou a capitão Layla Brunella, chefe da Sala de Imprensa da Polícia Militar. Para alertar os foliões sobre o crime, que pode render prisão de 1 a 5 anos, uma campanha foi lançada, nesta sexta-feira, pela Secretaria de Segurança Pública (Sejusp). A ação leva o nome “Aqui não, uai”.

Folders estão sendo distribuídos em locais estratégicos, com grande aglomeração de público, para informar sobre o delito. Com a ação, segundo a capitão Layla, o Estado quer garantir uma festa respeitosa para todos. “Um Carnaval que todo mundo pode curtir e se divertir”.



Mudança cultural

Subsecretária de Prevenção à Criminalidade do Estado, Andreza Gomes frisa que a campanha educativa quer promover uma mudança cultural. “Todas as pessoas precisam saber que não é não, que importunação é crime”, disse.

Além de Belo Horizonte, a ação será desenvolvida em municípios que recebem a festa do Momo.



Denúncia

A mulher que se sentir assediada deve procurar as polícias Militar ou Civil para registrar a ocorrência. Chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Isabella França informou que a corporação reforçou a equipe. “Estamos aptos a receber as mulheres. A conduta é não tolerar qualquer tipo de violência contra a mulher”, garantiu.

Outros casos de intolerância, como racismo, também devem ser denunciados, frisou a delegada.

As vítimas de assédio podem registrar o crime em uma das bases móveis da PM ou na Delegacia de Mulher, na avenida Barbacena, 288, no Barro Preto.

Além disso

O famoso foliônibus, coletivo colorido que circula de graça em Belo Horizonte durante o Carnaval, neste ano terá uma novidade: além de rodar na região Centro-Sul, a rota foi ampliada. Agora, também fará o transporte do público que curte a festa de Momo na Pampulha.

Ao todo, 35 veículos circularão, das 9h às 20h, de sábado até terça-feira, com saídas a cada 15 minutos. Os passageiros da Pampulha, no entanto, devem ficar atentos. No domingo, os coletivos não vão fazer o trajeto por lá.

Ao todo, serão três rotas. A primeira fará Centro–Barro Preto–Savassi–Santa Tereza, passando pela avenida do Contorno. Já a segunda, sairá do Centro, seguindo pela Savassi e pelo bairro Floresta. A terceira é a da Pampulha.



