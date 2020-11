Com a ocupação de leitos de UTI e enfermaria para Covid aumentando na capital, o prefeito Alexandre Kalil fez um alerta, nesta quarta (25): a flexibilização na cidade pode retroceder , ou seja, estabelecimentos comerciais podem a ter as portas fechadas se o desrespeito às normas de distanciamento social e ao uso de máscara continuar.

O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e integrante do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em BH, Estevão Urbano, repercute com a repórter Maria Amélia Ávila as causas e impactos do avanço da pandemia.

A live é transmitida nesta quarta (25), às 17h30, pelo Instagram do Hoje em Dia.