57 prefeitos foram eleitos nesse domingo (29) em todo o país. Em Minas, as 3 mulheres que estavam na disputa do segundo turno foram eleitas. O cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Ricci, fala como ficou a distribuição dos partidos, a representatividade das mulheres nos governos municipais e o novo cenário político a partir de primeiro de janeiro de 2021.

Rudá Ricci conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta segunda (30), às 17h30. Assista no Instagram do jornal Hoje em Dia.