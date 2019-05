O número de ataques a bancos caiu, 51,2% nos primeiros quatro meses de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Polícia Militar de Minas Gerais nesta terça-feira (21). Foram registradas 19 ocorrências contra 39, em 2018. Na comparação ao mesmo período de 2017, a redução foi de 73,2%, quando as ocorrências chegaram a 71.

A queda, de acordo com a PM, é resultado das ações que vêm sendo implementadas no Estado pelas forças de segurança como treinamentos táticos. Com o auxílio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), os militares utilizam armamentos pesados, participam de ações de cerco e bloqueio em áreas rurais e de intervenção em incidentes com bombas e explosivos.

Além dos treinamentos, a PMMG desenvolve ações nas rodovias mineiras, além do serviço de inteligência que monitora e acompanha o tráfego de pessoas que não têm relação com as cidades. O combate a esse tipo de ocorrência também conta com a ajuda de um helicóptero para dar apoio às operações em terra.

Desde 2017, a corporação informou que prendeu 77 pessoas envolvidas em ataques.

Ocorrências

Em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cinco suspeitos tentaram explodir um caixa eletrônico em uma agência do Bradesco, na madrugada desta terça-feira (21). De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 4h30, os criminosos chegaram em um carro prata e tentaram explodir o caixa, mas fugiram sem levar o dinheiro. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi chamado para atender a ocorrência, mas ninguém foi preso.

Na segunda-feira (20) uma quadrilha fortemente armada explodiu uma agência bancária de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, entre 15 e 20 criminosos armados com fuzil invadiram a agência da Caixa Econômica Federal por volta da 1h30 e detonaram explosivos contra vários caixas eletrônicos. A corporação confirmou que agência foi danificada, mas o grupo não conseguiu retirar o dinheiro dos terminais.

