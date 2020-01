Atenção, motoristas. A BR-040 foi interditada na altura do km 649, em Cristiano Otoni, região Central de Minas, no início da noite desta sexta-feira (31). Houve tombamento de caminhão com derramento de carga e colisão entre veículos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda não há informações sobre vítimas.

De acordo com a Via 040, concessionária que administra a via, há operação pare e siga no sentido Rio de Janeiro e interdição total no sentido Brasília. No sentido Rio de Janeiro, o congestionamento já atinge dois quilômetros.

19h25 - Cristiano Otoni (MG), km 647, tombamento s/ derramamento de carga no sentido RJ. Pare-e-siga s/ RJ e Interdição total s/ DF. Lentidão s/ RJ: 2 km e s/ DF 1 km. Ponto de ref.: entre o pedágio e Cristiano Otoni (MG). — Via 040 (@via040) January 31, 2020