Motoristas que passam pela avenida Professor Mário Werneck, no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte, devem ter paciência com a lentidão no local. O motivo é a interrupção de uma das duas faixas para a limpeza de deslizamento de terra.

De acordo com a BHTrans, a via foi fechada por volta das 10h20 desta manhã, na altura do número 300, no sentido BH Shopping, próximo à rotatória da avenida Barão Homem de Melo. Uma árvore que caiu junto com o barranco já foi retirada, mas ainda não há previsão para a liberação total do trecho. Um caminhão e um trator atuam no local.

🚧Via interditada

10h40 Na Mario Werneck antes da rotatória com Barão Homem de Melo sentido BH Shopping, via fechada limpeza em função de deslizamento de terra. pic.twitter.com/6a2E68jbKQ — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 5, 2020

