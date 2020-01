Deslizamentos e desabamentos em vários pontos da cidade deixam, inclusive, pedestres e motoristas em alerta em Belo Horizonte. Em um percurso feito neste sábado (25), na avenida Cristiano Machado, o Hoje em Dia encontrou várias situações desse tipo.

Muro está localizado na altura do número 10.727 da Cristiano Machado, ao lado de um ponto de ônibus

A queda parcial de um muro na altura do número 10.727 da via, no bairro Vila Clóris, na região Norte, impede o trânsito de pessoas que, para chegarem com certa segurança a um ponto de ônibus localizado a poucos metros, precisam seguir pela rua.

Quem passa por lá teme que a estrutura de contenção termine de cair a qualquer momento e a lama atinja a pista. A base de sustentação está cheia de buracos. Há tijolos no chão e terra saindo pelas fendas.

Estrutura está com vários buracos na base

Na pista

Já para o motorista que sai do bairro Serra Verde, em Venda Nova, pela alameda José Maria Alkimin, passando pela alça de acesso à Estrada Nova de Santa Luzia até a MG-010, precisa redobrar a atenção. Parte de um barranco deslizou e ocupa grande parte da pista no sentido Centro.

A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para comentar sobre os trabalhos realizados nesses locais e aguarda posicionamento.

