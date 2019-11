A volta para a casa de quem viajou para aproveitar o feriado da Proclamação da República, neste domingo (17), deve ter atenção redobrada. A previsão do tempo é de chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões de Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital mineiro, o tempo é nublado na manhã deste domingo Na capital mineiro, o tempo é nublado na manhã deste domingo

Ainda conforme o órgão, o tempo permanece instável em todo o Estado devido à passagem de um sistema frontal pelo oceano e o estabelecimento do canal de umidade da Amazônia em direção às regiões Central e Sudeste do Brasil Central. "Portanto, em todas as regiões de Minas Gerais o dia terá céu com nebulosidade bastante variável e ocorrem chuvas a qualquer hora", pontua o alerta do instituto.

Existe uma possibilidade maior de chuvas significativas e volumosas - inclusive com risco de trovoadas - nas regiões Noroeste, Leste, Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. Mas também há risco de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte e Rio Doce.

Na capital mineira, a temperatura mínima registrada neste domingo foi de 16ºC e a máxima prevista é de 27ºC, com umidade relativa do ar em torno de 55% à tarde. Já no Estado, a mínima prevista varia de 8°C a 10ºC e a máxima esperada está em torno de 34°C a 36ºC.

Acidentes nas estradas

Até o momento, pelo menos 14 pessoas já morreram em acidentes em rodovias, federais e estaduais, que cortam Minas Gerais durante este feriadão da Proclamação da República, que teve início na sexta-feira (15).

Apesar das corporações oficiais ainda não terem divulgado o balanço oficial, já que a maior parte das pessoas inicia o retorno para casa neste domingo, a reportagem do Hoje em Dia conseguiu contabilizar pelo menos nove acidentes graves somente nos dois primeiros dias.

O último acidente aconteceu por volta das 17h30 de sábado (16) na BR-262, local conhecido como Serra da Saudade, perto de Campos Altos, no Triângulo Mineiro. Uma batida entre um ônibus de viagem e um veículo de passeio deixou cinco mortos, todos ocupantes do carro, e 35 passageiros do ônibus feridos levemente.

Leia mais:

Acidente na BR-040 deixa quatro feridos próximo a Piedade do Paraopeba

Socorrista morre após ser atropelado quando atendia vítima de acidente na BR-262, em Pará de Minas

Homem desaparece após perder o controle de carro e cair em rio de Juiz de Fora

Acidentes com mortos causam lentidão nas BRs 040 e 381 neste sábado