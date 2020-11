Termina nesta terça-feira (3) o processo de renovação de matrícula na rede estadual de ensino de Minas Gerais para o ano de 2021. O procedimento é on-line e deve ser feito por pai, responsável ou aluno com mais de 18 anos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), a rematrícula é necessária para garantir, no próximo ano, a continuidade de estudos na instituição onde o aluno encontra-se atualmente matriculado.

Conforme o Estado, os estudantes sem acesso à internet devem procurar a escola, seja por telefone ou outro meio, até esta terça para manifestar o interesse na vaga.

Já os estudantes da rede estadual que precisam mudar de unidade escolar ou que necessitam ingressar nas instituições públicas do Estado devem aguardar o início do período de cadastramento escolar, que deverá ocorrer ainda neste mês.

O prazo para renovação se encerraria na última sexta-feira (30), mas foi prorrogado pelo governo de Minas.

Como fazer a rematrícula

De acordo com o Estado, a renovação deve ser formalizada por pais ou responsáveis dos alunos; ou pelo próprio estudante, caso esse tenha acima de 18 anos, no site renovacao.educacao.mg.gov.br.

"Será necessário inserir o número da matrícula, no campo destinado ao login, e a data de nascimento com dia, mês e ano com os quatro dígitos no espaço destinado à senha", informou o governo.

Caso o aluno da rede estadual não tenha o número da matrícula, o próprio sistema ajudará o interessado a localizar essa informação.

"Basta clicar em 'recuperar número de matrícula do aluno'. Ao selecionar essa opção, o sistema solicitará identificação da escola onde o aluno está matriculado, seu nome completo, data de nascimento e o nome da mãe ou do pai".

Ao fim do processo, o sistema disponibiliza o comprovante de renovação, que poderá ser impresso ou salvo em formato PDF.

Mais informações sobre o processo de rematrícula em meio on-line podem ser vistas no guia sobre o assunto (clique aqui), desenvolvido pela Secretaria de Educação.