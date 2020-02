É Carnaval em Belo Horizonte, e a previsão do tempo para este sábado (22) é de chuva de até 50 mm, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com Lizandro Gemiacki, coordenador do Inmet, o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, raios e trovoadas ao longo do dia.

"Os maiores volumes de precipitação devem ocorrer no final da manhã para o início da tarde. A temperatura mínima foi de 18°C, a máxima estimada é de 28°C, e a umidade relativa mínima do ar, em torno de 65% à tarde", explicou Gemiacki.

O coordenador do Inmet chamou a atenção para os cuidados com informações sobre previsão do tempo divulgadas nas redes sociais. "Estamos vivendo uma época em que as mensagens das redes sociais se espalham muito rápido e nem sempre são verídicas. Nossa orientação é confiar nos alertas meteorológicos da Defesa Civil de Belo Horizonte e de outros órgãos oficiais", disse.

Orientações da Defesa Civil

Em virtude da possibilidade de ocorrência de chuvas no período do Carnaval, a Defesa Civil de BH emitiu orientações de como proceder em caso de tempestades. Confira:

• Durante os deslocamentos, dirija com segurança. Verifique os limpadores de para-brisas, faróis, lanternas, luzes de freio e pneus. Evite frear bruscamente e dar “golpes na direção”, para reduzir o risco de aquaplanagem. Deixe um espaço de segurança entre você e o veículo da frente.

• Não tente atravessar ou caminhar em enxurradas. A força da água pode te arrastar!

• Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos.

• Se você for surpreendido por uma súbita inundação, abra os vidros e suba para o teto do veículo pela janela, identifique algum ponto fixo seguro e ligue imediatamente para a CORPO DE BOMBEIROS (193).

• Durante vendavais, não se abrigue ou estacione debaixo de árvores, pois podem ocorrer quedas de galhos ou tombamentos ocasionando graves acidentes.

• Durante as tempestades com raios evite a exposição com superfícies condutoras (esquadrias, fios, cercas de arame, varais metálicos, linhas de transmissão de energia e linhas de trem e estruturas metálicas).

• Se estiver na rua, abrigue-se e não permaneça em áreas abertas.

• Não fique no alto de morros ou no topo de prédios.

• Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas.

• Jamais se aproxime de cabos elétricos arrebentados ou molhados. Ligue imediatamente para a CEMIG (116)

• Ao notar depressões no terreno ou rachaduras nas paredes não fique próximo! Busque local seguro.

Durante o Carnaval:

• Não lance serpentinas metálicas, sinalizadores, confetes, líquidos e sprays na rede elétrica. Há risco de choque!

• Se estiver em um grupo de pessoas, evite confusões que possam levar ao pânico.

• Conheça a estrutura do evento: se existem locais de concentração e dispersão, rotas de deslocamento para serviços de emergência, postos médicos, policiais e de apoio.

• Mantenha uma distância de segurança em relação aos trios elétricos e veículos de som.

• Não permaneça próximo de muretas, muros, guarda-corpos, contenções baixas que ofereçam riscos de quedas;

• O uso de álcool e substâncias entorpecentes potencializam riscos sérios de desastres.

Quem pode ajudar:

• Emergências e salvamentos - 193 (Corpo de Bombeiros)

• Vistorias em locais de riscos - 199 (Defesa Civil)

• Socorros de emergência - 192 (Samu)