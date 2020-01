Com a chuva que começou no fim da tarde desta sexta-feira (17), a Defesa Civil de Belo Horizonte já alerta para a possibilidade de ocorrer inundação nas regiões da Pampulha e Noroeste. Há risco de transbordamento nos córregos Ressaca, Flor D'água, Coqueiros e Sarandi.

O órgão recomenda evitar trafegar pela rua Jacques de Morais no cruzamento com Real Madrid, e avenida Heráclito de Mourão Miranda no cruzamento com rua Tocantins, no bairro Alípio de Melo, já que essas vias são próximas aos córregos dos Coqueiros e Ressaca.

A orientação também é de não passar pela avenida Atlântida, no trecho entre João Alves da Silva até Andorra, e nem pela avenida Presidente Tancredo Neves, entre o cruzamento da Frei Martinho Burnier e avenida Atlântida.

Motoristas e pedestres também devem evitar as ruas Hilton Baldo, Maria Cândida de Jesus, avenida Santa Terezinha no cruzamento com Atlântida, e ruas Antônio Marmo Ferreira, Coronel Rodolfo Soares, Pamplona, Marta Gonçalves, Andorra e avenida Antônio Augusto da Silva e também rua Um, no bairro Ouro Preto. Estas vias estão com risco de inundarem devido à proximidade com os córregos Flor D'Água e Ressaca.

Já perto do córrego Sarandi, a recomendação é evitar a avenida Professor Clóvis Salgado e rua Congonhal, no bairro Sarandi.

Na última terça-feira (14), a chuva causou estragos na região e chegou a deixar cinco pessoas da mesma família parcialmente soterradas no bairro Jardim Montanhês.

