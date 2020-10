O cadastramento de alunos a partir de 4 anos na rede municipal de ensino de Belo Horizonte, que teve início nesta terça-feira (20), gerou dúvidas entre pais. Quem já tem filho matriculado na rede está sem saber se deve fazer a inscrição ou não no site da prefeitura para garantir a vaga do filho em 2021.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) esclarece que todos os responsáveis por crianças de 4 e 5 anos (nascidos entre 01/04/2015 e 31/03/2017) e por alunos do Ensino Fundamental devem fazer o cadastro pela internet até o dia 30 de outubro para garantir a vaga na rede municipal.

Feito o cadastro, a vaga da criança fica reservada na escola onde já está matriculada. Para os novos alunos da rede, o sistema irá verificar a vaga mais próxima da residência do estudante. Posteriormente, no próprio sistema da prefeitura, os responsáveis receberão as orientações para que as matrículas sejam realizadas. O resultado do cadastramento será publicado no dia 27 de novembro.

Quem não fizer o cadastro dentro do prazo pode perder a vaga na escola onde o filho já estava matriculado anteriormente. Mas isso não quer dizer que o aluno deixará de ter acesso ao ensino da rede municipal. Posteriormente, será aberto um período de cadastro para vagas remanescentes e a criança poderá ficar com outra vaga em uma escola na região onde a família reside.

Esta é a segunda etapa de cadastramento na rede municipal. A primeira, encerrada nesta segunda-feira (19), foi dedicada a alunos que estudavam em Emeis e passariam para o 1º ano do Ensino Fundamental.

A terceira etapa, ainda não anunciada, será para gestantes e crianças entre 0 e 3 anos.