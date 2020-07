A população em situação de rua vai ter um reforço no atendimento a partir desta sexta-feira (31). Mais um Centro de Referência da População de Rua (Centro Pop) entrará em funcionamento. A nova unidade está instalada no bairro Lagoinha e será uma extensão do Centro Pop da Regional Centro-Sul.

Atualmente, a unidade da avenida do Contorno atende 400 pessoas por dia, em média. O novo local terá capacidade de atendimento diário de mais 150 pessoas, um reforço na oferta de atendimento socioassistencial para pessoas em situação de rua no período da pandemia do novo coronavírus.

Já neste sábado (1º), o Serviço Especializado em Abordagem Social, voltado para a população em situação de rua, passa a atender também aos fins de semana, ampliando a equipe para 105 profissionais diretamente envolvidos no serviço.

Unidade provisória do Centro Pop

O Centro Pop é um serviço ofertado para adultos que utilizam as ruas como espaço de moradia, ou sobrevivência.

No local são ofertados atendimento socioassistencial por equipe técnica de nível superior, espaço para banho e lavagem de roupas, lanche e encaminhamentos para a rede socioassistencial, para políticas públicas setoriais (segurança alimentar, saúde, etc.).

Atualmente, Belo Horizonte conta com dois Centros Pop, nas regiões Leste e Centro-Sul, voltados para adultos, e uma unidade para crianças e adolescentes.

A nova unidade funcionará de segunda a sexta, das 8h às 16h e aos fins de semana e feriados, das 8h às 13h, na rua Além Paraíba, 101, bairro Lagoinha.