Os atendimentos da Casa do Consumidor, que funcionam desde 2014 no Barro Preto, na região Centro-Sul da capital, serão realizados em outros endereços no período compreendido entre esta segunda-feira (20) e o dia 21 de junho. Após esse intervalo, a Casa deverá retomar as ações.

De acordo com o Procon-MG, órgão integrante do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a alteração é excepcional e exclusiva para novos atendimentos. Os novos locais de atendimento são:

Procon Assembleia

- Rua Martim de Carvalho, 94 – Santo Agostinho (mediante agendamento eletrônico no www.almg.gov.br/procon)

Procon BH

Unidades:

- Câmara Municipal - Entrada pela Portaria 3, na Avenida Churchill, Santa Efigênia (sem agendamento prévio)

- Barreiro - Rua David Fonseca, 1.147, Milionários (sem agendamento prévio)

- BH Resolve - Avenida Santos Dumont, 363 (mediante agendamento pelo site agendamentoeletronico.pbh.gov.br/senhafacil/)

Já as reclamações relacionadas a interesses coletivos (publicidade enganosa, venda casada, produtos adulterados, produtos com prazo de validade vencido, contratos abusivos, entre outros) continuam sendo feitas pelo site do Procon-MG ou presencialmente na Casa do Consumidor (rua dos Goitacazes, 1.202, Barro Preto).

O Procon-MG foi procurado para explicar o motivo da alteração de atendimento no período citado, mas ainda não se posicionou.

Outras informações sobre os atendimentos podem ser acessadas pelos telefones abaixo:

Procon-MG - (31) 3250-5010

Procon ALMG - (31) 2108-5500

Procon BH - 156