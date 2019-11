Integrantes do Movimento Atingidos por Barragens (MAB) fecharam uma linha férrea, na cidade de Mário Campos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (19). De acordo com Movimento, o protesto foi para reivindicar medidas de reparação para as vítimas do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano. Desde o acidente, 254 mortos foram identificados e 16 pessoas continuam desaparecidas.

Nesta terça, o grupo pediu uma reunião com a diretoria da Vale. E ainda reivindicou pela continuidade do auxílio emergencial aos atingidos; pela contratação imediata das assessorias técnicas; pela presença da diretoria da empresa nas audiências sobre o auxílio emergencial e a contratação das assessorias técnicas; e pela continuidade das buscas pelos desaparecidos.

Por meio de nota, a Vale informou que "não possui linha de trem que circule na cidade ou próximo à localidade de Mário Campos". A empresa ainda destacou que "repudia qualquer manifestação que viole direitos". A Vale comunicou também que "realiza encontros regulares com representantes legítimos dos atingidos pelo rompimento da barragem B1, em Brumadinho, visando uma reparação célere e respeitosa".

