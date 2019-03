Quatro torcedores do Atlético foram agredidos e assaltados, na noite dessa quarta-feira (6), pouco depois do confronto entre o time mineiro e o Cerro Porteño pela Copa Libertadores. As vítimas alegaram que o crime foi cometido por integrantes da Máfia Azul da Zona Norte.

A sessão de espancamento aconteceu na rua Coronel Câncio de Albuquerque, no bairro Candelária, região de Venda Nova, por volta das 22h30. No Boletim de Ocorrência, os atleticanos contaram que foram abordados por aproximadamente 15 homens que estavam em três veículos.

Segundo as vítimas, os suspeitos desferiram chutes e socos até que o quarteto ficasse caído no chão. Depois, os agressores levaram os pertences delas. Antes de fugirem em direção à Estação Venda Nova, os supostos integrantes da Máfia Azul teriam dito: "Aqui é Máfia do Barreiro", com um palavrão em seguida.

Populares que presenciaram o crime relataram à PM que três dos suspeitos estavam armados, e que eles teriam atirado para o alto duas vezes. Além disso, testemunhas reconheceram um dos autores como sendo morador do bairro Xodó Marize.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas. Duas foram levadas para o Hospital Risoleta Neves e uma para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Venda Nova. A quarta vítima dispensou atendimento médico.

A PM realizou rastreamento na região, mas nenhum suspeito foi identificado e preso.

