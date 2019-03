Diferentemente do ato contrário ao regime militar, que reuniu centenas de pessoas na Praça da Liberdade, a programação que busca comemorar a tomada do poder em 1964 no Brasil, teve uma baixa participação em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (31).

Na agenda, divulgada via redes sociais, estavam previstas a inauguração do bar "O Destro", nesse sábado (30), no Cruzeiro, na região Centro-Sul da capital, situação que se confirmou; a exibição de um filme às 20h deste domingo, no Pátio Savassi, na mesma região; e, por fim, um ato público no viaduto Dona Helena Greco (antigo Elevado Castelo Branco), com início às 10h deste dia 31.

Ato público neste domingo não vingou

A reportagem esteve no elevado cerca de 1h30 após o horário agendado e não encontrou manifestantes. Relatos dão conta de que apenas 20 pessoas estavam reunidas no local às 10h. Curiosamente, na peça gráfica que chama para o ato está a informação de que o encontro seria realizado no Elevado Castelo Branco, nome alterado para Dona Helena Greco em 2014, após aprovação na Câmara.

Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente do governo militar brasileiro e um dos articuladores da tomada de poder 1964. O elevado foi renomeado para Dona Helena Greco, primeira vereadora de Belo Horizonte e militante na luta contra a ditadura.

Leia mais:

Centenas de manifestantes 'descomemoram' o regime militar na Praça da Liberdade