O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu um inquérito civil para apurar a atuação do governo de Minas no planejamento e eficiência administrativa na execução das atividades escolares presenciais e não presenciais na rede estadual de ensino durante a pandemia.

Desde o ano passado, o órgão examina eventuais atos ilícitos na esfera pública relacionados à quebra do direito fundamental à educação e ao deficiente planejamento para a retomada das atividades presenciais em escolas públicas municipais e estaduais.

Agora, a 25ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte solicitou ao governador Romeu Zema informações sobre o protocolo completo adotado em Minas para minimizar os riscos com a volta das aulas presenciais. “Planejar a incidência do direito à educação se divide na apresentação de soluções alternativas imediatas para o ensino nos momentos agudos da pandemia e de soluções transparentes e objetivas para o retorno gradativo ao ensino presencial, na medida em que sejam alterados os índices escolhidos como critério de retorno”, aponta.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que está à disposição do órgão para os esclarecimentos necessários sobre as ações de ensino remoto desenvolvidas na rede estadual de ensino para a garantia do direito à educação dos estudantes.

“Com a suspensão das aulas presenciais em função da pandemia da Covid 19, a SEE/MG implementou o Regime Especial de Atividades não Presenciais (REANP) na rede estadual de ensino, ofertado desde maio do ano passado, para garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, com equidade de acesso. A iniciativa é formada por três ferramentas que atuam de forma complementar e que foram aprimoradas para 2021: o Plano de Estudo Tutorado (PET); as teleaulas do programa Se Liga na Educação; e o aplicativo Conexão Escola 2.0, que tem a navegação de internet patrocinada pelo Governo de Minas”.

No comunicado, a SEE destacou ainda que mais de 97% dos alunos da rede tiveram acesso aos materiais no ano passado, seja pelos meios virtuais ou entregue de forma impressa para os alunos que não têm acesso a internet e que a pasta realizou ações de busca ativa dos alunos que não estavam participando ativamente das atividades remotas, “o que resultou em mais de 30 mil alunos de volta aos estudos”.

Leia Mais:

Observatório da Covid-19 aponta queda de casos e mortes no país

CPI da Pandemia se reúne nesta quinta-feira para apresentar plano de trabalho

Prefeitura de BH mantém entrega de cestas básicas e kits de higiene em maio