O acesso do Anel Rodoviário para quem quer chegar até a avenida Cardeal Eugênio Pacelli e a rodovia Fernão Dias será fechado definitivamente a partir deste sábado (27). O motorista que trafega na pista sentido Rio de Janeiro conta agora com uma alteração de circulação na altura do viaduto sobre a avenida Amazonas (km 535), já sinalizada. O trânsito de quem quer seguir para Contagem e Betim foi canalizado para a pista marginal.

De acordo com a Via 040, concessionária que administra um trecho de dez quilômetros do Anel, essa mudança faz parte de uma série de medidas para melhorar a fluidez em pontos críticos da via. A alteração é resultado do projeto “Aliança pela Vida”, grupo de trabalho idealizado pela Prefeitura de Belo Horizonte e formado por representantes do poder público municipal, estadual e federal, entidades de classe representativas do setor e a concessionária.

Para orientar os motoristas, a Via 040 implantou sinalização indicativa de última saída e reforçou a informação por faixas educativas e painel eletrônico indicando as mudanças.

Confira a alteração: