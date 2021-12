Neste domingo o metrô de Belo Horizonte vai funcionar apenas nos horários de pico, em que há maior demanda de passageiros. Depois de ficarem fechadas por dois dias, desde a quinta-feira (23), quando os metroviários entraram em greve, as estações voltaram a operar parcialmente neste sábado (25), dia de Natal, em que, tradicionalmente, há menor movimento de usuários.

Segundo o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro), a mobilização da categoria é contra uma resolução do governo federal que impede a transferência dos empregados lotados na Superintendência Regional Belo Horizonte (STU-BH) para outras unidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no caso de privatização da empresa.

Os funcionários do metrô só concordaram em voltar parcialmente ao trabalho, nos horários de pico, seguindo determinação em caráter liminar do Tribunal Regional do Trabalho, depois da realização de uma assembleia na última sexta-feira (24). Os trens têm funcionamento normal das 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h, com 100% de circulação nestes horários.

Segundo TRT, uma audiência de conciliação entre a CBTU e o sindicato dos metroviários está marcada para a próxima segunda-feira (27), às 14h.

