A reunião entre a Vale, representantes do Ministério Público e atingidos no desastre de Brumadinho terminou sem acordo na 6° Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (21).

Moradores de Brumadinho fazem manifestação em frente Fórum Lafayette

Na audiência, a mineradora propôs a manutenção do pagamento de auxílio emergencial apenas por seis meses e de acordo com as áreas impactadas pelo desastre, o que diminuiria o número de famílias atendidas.

A proposta foi rejeitada pelo Ministério Público, que pede a prorrogação dos pagamentos pelo prazo mínimo de oito meses, para todos os 108 mil atingidos que recebem hoje o auxílio.

Promotor do Ministério Público mineiro, André Sperling destaca que a proposta apresentada pela Vale “não resolve o problema”. "Queremos a extensão do pagamento até que seja feita uma aferição completa das pessoas que precisam receber esse pagamento”, afirma.

De acordo com o promotor, a intenção do MPMG era aguardar até o dia 25 de janeiro para que uma nova análise, por meio de assessoria técnica, pudesse apontar o fim dos pagamentos para moradores de condomínios de luxo. “Uma prova de que a empresa não se preocupa com as vítimas”, disse.

De acordo com o promotor, após a análise do perfil dos beneficiados, o pagamento deverá ser mantido pelo menos para as pessoas que têm renda máxima de R$ 2.300 - valor considerado a média salarial do trabalhador brasileiro.

Uma nova audiência está marcada para a próxima quinta-feira (28) e a expectativa é que um acordo seja feito entre as partes.

A Vale se posicionou por meio de nota:

"A Vale apresentou ao juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública uma proposta de prorrogação do pagamento emergencial e aguarda avaliação. A empresa destaca que o acordo reforça o compromisso da Vale com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de forma célere e abrangente. Até o momento, 108 mil pessoas recebem os pagamentos emergenciais. Além destes valores, a Vale já celebrou mais de 4.000 acordos, indenizando integralmente as pessoas. Nestas ações, já foram destinados recursos superiores a R$ 2 bilhões"

Moradores de Brumadinho protestam em frente ao TJMG durante audiência pública com a Vale