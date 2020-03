Mesmo com o distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, os estudantes que almejam vagas nas universidades e faculdades do país, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não podem relaxar com os estudos. E, agora, terão mais um grande auxílio na luta pelo aprendizado em casa.

A UFMG informou que, a partir desta segunda-feira (30), vai disponibilizar no Youtube vídeos com aulas preparatórias para o Enem. Além das videoaulas, também haverá aulas ao vivo e atividades de interação com os participantes. O conteúdo será divulgado na web durante todo o período de quarentena.

As videoaulas fazem parte do Face Educa, projeto de extensão da Faculdade de Ciências Econômicas (Face). As aulas podem ser assistidas neste link. “Estávamos com 50 alunos matriculados e uma semana de revisão de conteúdo em pleno andamento quando a quarentena começou”, conta João Pedro Panza, diretor de Comunicação do projeto.

Os vídeos serão feitos em casa, com a estrutura que os professores dispõem. Os profissionais são os mesmos da versão presencial do curso. Os alunos com matrícula presencial terão acompanhamento por monitorias on-line, por meio do WhatsApp, Hangouts e e-mail. As atividades são gratuitas.

Leia mais:

Governo prorroga prazo para validação e formalização do Fies