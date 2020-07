As aulas presenciais em Minas retornam no segundo semestre deste ano, garantiu o governador Romeu Zema (Novo). A data exata, porém, não foi definida. A declaração do chefe do Executivo estadual foi dada na manhã desta sexta-feira (17), em entrevista à Rádio Itatiaia.

Devido à pandemia, os estudantes mineiros estão afastados das escolas desde 13 de março. Na rede pública, são 2 milhões de alunos no ensino remoto desde 18 de maio. Nas instituições particulares, um protocolo de segurança foi elaborado.

Atualmente, Minas vive o pior momento de contágio da Covid-19. Mesmo assim, Zema já projeta o retorno do ensino presencial. "Com certeza no segundo semestre nós teremos (volta às aulas)", afirmou. Apesar disso, ele não cravou uma data. "Está cedo para precisar essa data porque nós estamos agora no platô e vamos ter que ver como a pandemia vai se comportar nessa nova fase", declarou.

Durante a entrevista, Zema reconheceu que o ensino remoto não tem a mesma qualidade do presencial. Mas, por causa da crise sanitária, precisou ser adotado para não prejudicar ainda mais o ensino dos estudantes.

"É o meu maior anseio que essas aulas voltem o quanto antes. Sei que as crianças em casa não estão aprendendo tanto quanto poderiam estar aprendendo com aulas presenciais. E nos queremos fazer isso o quanto antes", disse.

Procurada, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) ainda não se manifestou.

