As aulas presenciais em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), serão retomadas a partir de 9 agosto. O cronograma foi divulgado nesta terça-feira (6) pela prefeitura da cidade.

Segundo a administração municipal, alunos de 4 e 5 anos serão os primeiros a retornarem. Já as crianças de 0 a 3 anos voltam para as salas no dia 23 do mesmo mês. Os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental serão recebidos em 8 de setembro. Os que cursam anos os finais dessa etapa e o ensino médio serão retomados em 22 de agosto.

As instruções publicadas no decreto são válidas tanto para a rede pública quanto para a privada. "As datas de retorno podem ser alteradas em caso de modificação dos indicadores sanitários ou risco de agravamento do quadro epidemiológico e assistencial", enfatizou o executivo.

Nesta terça, a prefeitura Marília Campos (PT) se reuniu com representantes dos sindicatos Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE/MG) e dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro/MG) e apresentou ações para garantir uma volta com segurança. “Fizemos reformas nas escolas para garantir ensino com distanciamento. Treinamos professores para garantir que consigam dar aulas de forma virtual. E elaboramos um projeto pedagógico”, disse a prefeita.

