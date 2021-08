Estudantes do 6º ao 9º ano da rede municipal voltam às salas de aula em Belo Horizonte nesta quinta-feira (5). As atividades presenciais estavam suspensas desde março do ano passado, devido à pandemia da Covid-19.



A expectativa da Secretaria Municipal de Educação (Smed) é que, dos 44.283 matriculados nessas séries, 80% das famílias assinem o termo de compromisso para o retorno aos espaços físicos.



Em nota, a pasta informou que "a assinatura do termo de compromisso para o retorno se dá em cada escola junto à comunidade atendida e esse trabalho de pesquisa sobre a adesão está sendo realizado desde o início do retorno gradual e continuará em agosto".



A retomada das atividades presenciais começou em 3 de maio para os cerca de 80 mil alunos da educação infantil. Já em 21 de junho, foi autorizada a volta dos estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, enquanto os de 4º e 5º anos puderam frequentar as salas de aula a partir de 5 de julho.



A recomendação da prefeitura é que haja alternância de dias entre as atividades presenciais e remotas. Além disso, as turmas devem ser divididas em grupos menores para garantir o distanciamento de 2 metros entre alunos. Segundo a Smed, o ensino à distância será mantido para quem optar por não frequentar as escolas no momento.



Já na rede estadual, o retorno ocorreu na terça-feira (3), com autorização para os matriculados no 1º ao 5º ano, no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio nos municípios que estão nas ondas amarela e verde do programa Minas Consciente.



Rede particular



Estabelecimentos da rede privada reabriram na segunda (2) para alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG), Belo Horizonte tem 834 escolas, com 150.994 alunos.

