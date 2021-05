As escolas particulares de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, retomam às aulas presenciais a partir desta segunda-feira (10). Inicialmente, o retorno será para crianças com idades entre 3 e 7 anos.

A definição da data foi discutida em conjunto com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da cidade e a retomada das atividades presenciais será feita de forma gradual e escalonada, seguindo um protocolo elaborado pelas secretarias municiais de Saúde e Educação. Após um mês, alunos com idades a partir de 8 anos também poderão retornar aos estudos.

Já as escolas municipais retornarão com as aulas presenciais no dia 14 de junho, também para crianças de 3 a 7 anos. Os alunos acima de 8 anos terão o retorno logo após o recesso escolar, em 2 de agosto.

Para ambos os casos, a frequência dos alunos não será obrigatória. Além disso, será adotado um sistema de rodízio entre estudantes. Com isso, enquanto parte da turma estará em sala de aula, a outra parte realizará atividades de maneira remota, em casa.

Na rede municipal de ensino, aqueles que optarem pela realização remota de atividades entregues pela Prefeitura seguirão no Projeto Estudando em Família.

