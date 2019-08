Os alunos do ensino fundamental (do 6º ao 9º anos) do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) tiveram as aulas suspensas, na manhã desta segunda-feira (26), por causa de um ato convocado pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-Ute).

Parte dos professores da instituição, que fica no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, se reuniram para discutir a fusão de turmas nas escolas estaduais mineiras. Conforme a Secretaria de Estado de Educação (SEE), as aulas não foram afetadas para os estudantes do ensino médio.

À tarde, representantes do Sind-UTE vão acompanhar uma audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Na ocasião, os deputados vão debater sobre o pagamento do piso salarial da educação e as nomeações dos aprovados nos concursos.

Fusão

Por nota, a SEE frisou que a união de turmas atende uma série de medidas do Ministério da Educação. "A partir de um estudo e um levantamento feitos nesta unidade escolar, detectou-se a possibilidade de fusão de turmas sem prejudicar o aprendizado do aluno, respeitando a determinação da Lei Estadual 16.056/2006 – 40 alunos por sala no Ensino Médio, 35 alunos por sala nos anos finais do Ensino Fundamental e 25 alunos por sala nos anos iniciais do Ensino Fundamental".

A Secretaria garantiu, ainda, que a redistribuição das turmas no IEMG não resultará em salas lotadas ou em redução do atendimento escolar. "Serão sete turmas fundidas e duas turmas desmembradas no IEMG. Após as fusões de turmas, a escola contará ainda com mais de 130 vagas para novas matrículas", observou.

A fusão ocorreu, conforme o Estado, "atuando com responsabilidade na gestão do recurso público no momento em que o Estado passa pela maior crise financeira da história".

Leia mais:

Rede estadual de ensino terá programa de reforço escolar, afirma secretária