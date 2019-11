Faltando pouco mais de 24 horas para o Enem, o estresse e a ansiedade podem acabar tomando conta dos candidatos que farão as provas nos dias 3 e 10 de novembro. A recomendação é para que, nesta reta final, os estudantes diminuam a rotina de estudos e foquem na saúde mental por meio de exercícios físicos, automassagem e sair com os amigos, por exemplo.

Dentre as opções, a automassagem pode aliviar a ansiedade e combater a tensão antes da prova. "A massagem relaxante é ideal para combater o estresse, a ansiedade, fortalecer o sistema imunológico e até aliviar dores corporais. É exatamente o que os vestibulandos precisam nessa reta final", explica a massoterapeuta Renata França.

Ela é a criadora da técnica Miracle Touch e da massagem relaxante com movimentos de alongamento profundo. No vídeo abaixo, Renata explica como realizar a massagem. Confira:

Passo a passo

A massagem pode ser feita em qualquer lugar e quantas vezes forem necessárias. A orientação é começar com as mãos na nuca fazendo movimentos circulares com pressão. Em seguida, as mãos devem chegar ao trapézio (músculo que se estende da área do pescoço até o meio das costas), onde é preciso realizar movimentos dedilhados com as pontas dos dedos.

Outra dica é pressionar as pontas dos dedos na cabeça e fazer movimentos circulares por toda região. Para ter relaxamento imediato, é recomendado pressionar o espaço entre o polegar e o indicador por 10 segundos e soltar.

Os pés também merecem uma atenção especial na massagem. A técnica é posicionar os polegares da mão na parte inferior dos pés e revezar com movimentos circulares, cruzados e retos – sempre de baixo para cima. Para finalizar, basta massagear cada dedo, do menor para o maior.

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.