O Ministério Público Federal (MPF) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, concluiu que Adélio Bispo de Oliveira é semi-imputável no caso da facada em Jair Bolsonaro, durante campanha eleitoral em setembro do ano passado. Isso quer dizer que, para os procuradores, o acusado poderá responder criminalmente, mas com uma redução de pena devido a transtornos mentais.

O parecer a partir de laudos periciais, mantido em sigilo, foi enviado pelo procurador Marcelo Medina à Justiça Federal nesta terça-feira (9). De acordo com a assessoria de imprensa da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, o processo encontra-se aguardando a manifestação do assistente da acusação (o próprio presidente Jair Bolsonaro) e da defesa do acusado.

A reportagem entrou em contato com o advogado de Adélio, mas não obteve retorno. Em março, a defesa do acusado entregou à Justiça Federal um laudo que comprovaria que o agressor tem problemas mentais e pediu que a Justiça determinasse o tratamento dele. Adélio está detido em um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A Justiça também permitiu que o acusado fosse entrevistado por uma psiquiatra indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. A conclusão desse laudo não foi divulgada.

