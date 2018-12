A tatuadora belo-horizontina Thereza Nardelli, autora do desenho “Ninguém solta a mão de ninguém”, que viralizou nas redes sociais em outubro, irá participar do desfile de Carnaval da escola de samba carioca Paraíso do Tuiuti, vice-campeã em 2018 com o enredo "Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?".

O convite foi para que a artista participe do último carro alegórico, dedicado a personalidades que passaram mensagens de tolerância, como a escritora Conceição Evaristo e a humorista Monica Iozzi. O enredo da Tuiuti em 2019 será em torno da história de um bode que foi eleito vereador em Fortaleza, no Ceará.

“Adoro Carnaval, e sempre quis ir ao Rio nessa época. Quis saber mais antes de aceitar e, após uma conversa com eles, percebi que o desfile tem uma concepção bem bacana. Além disso, será uma honra imensa estar ao lado da Conceição Evaristo e tantas outras personalidades que admiro”, afirma Thereza, que hoje é seguida por 39 mil pessoas no Instagram (@zangadas_tatu).

No início de 2019, a tatuadora deve visitar o barracão da escola e saber mais sobre sua fantasia e a concepção do carro alegórico em que desfilará. "Sei que é uma escola que preza por uma postura sem medo, pelo que há de mais bonito, na minha opinião, no Carnaval, que é a presença popular nas ruas. Sou fã desde o desfile do ano passado, onde fizeram críticas sociais precisas e essenciais ao nosso país em relação à escravidão, às heranças escravocratas dolorosamente atuais do país, homenagearam as raízes africanas, e criticaram o cenário político atual".

Repercussão positiva

Na noite do dia 28 de outubro, enquanto os brasileiros recebiam as notícias sobre o segundo turno das eleições, a imagem criada por Thereza com a frase “Ninguém solta a mão de ninguém” viralizava rapidamente pelas redes sociais. Em poucas horas, o perfil da artista ganhou mais de 5 mil novos seguidores e sua imagem foi replicada por famosos, como Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso.

A repercussão do trabalho de Thereza como desenhista e tatuadora foi muito importante para a área profissional, mas ela também encarou comentários negativos na internet. “Tive que lidar com uma exposição que nunca pensei que aconteceria, o que é difícil às vezes. Mas ao mesmo tempo sinto um retorno superpositivo, e as pessoas me acolhem muito nesse processo”, explica a artista.

O desenho de Thereza viralizou rapidamente

Thereza tatuou o famoso desenho em seu corpo na semana passada e também já o colocou na pele de uma professa de ciências políticas. Deve fazer pelo menos mais duas tatuagens a partir dele.

“Profissionalmente, tive uma procura maior pelo meu trabalho autoral com tatuagens, o que é ótimo. Através do desenho, as pessoas puderam conhecer o trabalho que venho desenvolvendo há algum tempo com tatuagem, com essa pegada política, bem-humorada, feminista”, conta.

Antes do sucesso do desenho, Thereza já tinha uma viagem planejada pela Europa, realizada recentemente. A intenção foi fazer um tour por países como Espanha, Inglaterra, Portugal e Itália para conhecer o trabalho feito em grandes estúdios.

"Era uma viagem que já estava planejada faz tempo, e já havia combinado a estadia com os estúdios de antemão. Neste período, tatuei em todas as cidades e, assim como meu público no geral, quase que só mulheres: durante 25 dias fora, tatuei apenas um homem”, comenta Thereza.

Paraíso do Tuiuti

Jovem no páreo da elite do Carnaval do Rio de Janeiro, a Paraíso do Tuiuti foi um dos assuntos mais comentados pelos brasileiros em 2018 graças ao seu elogiado e polêmico desfile. Com o enredo "Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?", a escola expôs diversas questões políticas brasileiras da atualidade.

Para 2019, a escola planeja um novo desfile em tom de protesto. O enredo será “O Salvador da Pátria”, baseado na lenda do bode Ioió, que teria sido eleito vereador em Fortaleza pelo voto popular.

