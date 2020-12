Um idoso de 62 anos confessou à Polícia Militar (PM), em Uberaba, cidade localizada no Triângulo Mineiro, que abusou sexualmente da própria neta, uma menina de cinco anos, em duas oportunidades. As informações foram repassadas pela corporação na manhã desta quinta-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a avó da criança, de 62 anos, contou à PM que observou um comportamento estranho do avô com a neta. No domingo (13) ela presenciou o idoso, que estava sentado em um sofá ao lado da criança, colocar a mão no corpo da menina, que estava tampado por um pano.

Segundo ela, após o ocorrido, a vítima relatou que havia sofrido abuso sexual do avô. À PM, a criança também confirmou o fato, dizendo que o suspeito teria encostado no órgão genital dela.

Após colher os depoimentos da vítima e da testemunha, a PM fez contato com o idoso, que confirmou o ato e informou, ainda, que havia abusado sexualmente da neta em duas oportunidades. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil para prestar demais esclarecimentos.

Já a menina foi levada para um hospital da cidade, onde passou por exames e contou com acompanhamento psicológico.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Polícia Civil, que esclareceu que a investigação está em andamento, sob sigilo. Em momento oportuno, outras informações serão divulgadas à imprensa.

