Uma menina de 3 anos e o avô dela, de 57, morreram em um acidente registrado na tarde desta terça-feira (22), na altura do km 536 da rodovia MG-431, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outras duas crianças, também netos do homem, ficaram feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM), o carro onde estavam as vítimas colidiu frontalmente com um caminhão de leite, após o motorista do automóvel fazer uma ultrapassagem.

Os dois óbitos foram registrados no local e as outras duas crianças foram socorridas. Uma delas, um menino de 7 anos, ficou gravemente ferida e foi transportada por um helicóptero dos bombeiros e encaminhada ao Hospital João XXIII. A outra criança, de idade não divulgada, foi levada para um hospital pela concessionária responsável pelo atendimento.

Ainda segundo os militares, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

