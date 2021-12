Um homem de 52 anos foi preso, nesta quinta-feira (30), suspeito de abusar sexualmente de duas meninas, de 10 e 12 anos, na zona rural de Centralina, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Civil, a denúncia foi feita na última terça-feira (28) pelo Conselho Tutelar. O homem está sendo investigado por supostamente ter abusado sexualmente da neta, de 12 anos, e da neta da esposa dele, de 10 anos.

Durante o curso das apurações, a PC ouviu a avó paterna da vítima mais velha, bem como a mãe de uma delas. Segundo a equipe policial encarregada do caso, os abusos contra a neta do suspeito eram frequentes e aconteciam quando o homem ficava sozinho com a menina. Já a de 10 anos reside no Estado de Goiás e sofreu os abusos durante uma estadia na residência da avó.

O suspeito foi preso de forma preventiva pela Polícia Civil de Canápolis, também no Triângulo Mineiro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Leia também

Doações feitas até esta sexta para instituições filantrópicas podem ser abatidas do Imposto de Renda

Apostadores têm até 17h desta sexta-feira para jogar na Mega da Virada