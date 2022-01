Belo Horizonte tem ao menos três pontos de interdição causados pela chuva que atinge a capital há mais de 24 horas. Os trechos de retenção foram registrados nas regiões Oeste, Pampulha e Norte.

O trecho da avenida Cristiano Machado entre as estações do metrô Waldomiro Lobo e 1º de Maio está interditado desde a manhã deste domingo (9). O local é conhecido por pontos de alagamento causados pela chuva, e não tem previsão de liberação.

Água cobriu totalmente a avenida Cristiano Machado

O sentido Centro está totalmente fechado no trecho. Já o sentido bairro está liberado no momento, mas há agentes da BHTrans monitorando o local para possíveis intervenções.

Bloqueios

A avenida Tereza Cristina, no encontro com a Via 210, na região Oeste, foi interditada por risco de transbordamento do Arrudas no trecho. Agentes da BHTrans fazem a sinalização do local, que também não tem previsão de liberação.

Desde sábado (8), a avenida Alfredo Camarate, próximo à orla da Lagoa da Pampulha, está fechada porque parte do asfalto cedeu. Não houve vítimas, e o local está isolado por tempo indeterminado.

