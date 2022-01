A avenida Cristiano Machado, na entrada do túnel da Lagoinha, no bairro Concórdia, região Nordeste de Belo Horizonte, foi totalmente liberada na madrugada deste sábado (22) após conclusão da obra em um adutora.

A finalização dos trabalhos ocorre uma semana após a descoberta de rompimentos da rede de drenagem. Desde 14 de janeiro, veículos tinham que sair da pista mista e desviar para a pista do Move e depois voltar para a pista mista. Congestionamentos chegavam até na altura do Minas Shopping, no bairro União.

De acordo com a BHTrans, a pista foi liberada por volta das 1h. Nesta manhã, operários davam acabamento na estrutura, fazendo a recomposição da calçada.

✅Foi liberada nesta madrugada a pista mista da Av. Cristiano Machado, na altura da Rua Pitangui, próximo ao túnel, no sentido bairro/centro, que estava interditada em função de obra. pic.twitter.com/pOmwBXwwpl — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 22, 2022

Concretagem

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), responsável pela obra, informou que concluiu os trabalhos e "atuou no fechamento da erosão com injeção de concreto e na recomposição do pavimento para restabelecer a mobilidade".

Durante o período de interdição, 14 bairros da região Nordeste e Leste chegaram a ficar sem o fornecimento de água. Nesta manhã, segundo a Copasa, o abastecimento está normal.

