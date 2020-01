Uma chuva forte que atingiu a região Oeste de Belo Horizonte no início da tarde desta sexta-feira (3) deixou alagada a avenida Francisco Sá, uma das principais vias de acesso entre os bairros Gutierrez e Prado.

Veja vídeo que mostra como ficou a avenida depois da chuva:

Veja imagens da Francisco Sá produzidas pelo repórter Bernardo Almeida. pic.twitter.com/i2zZ0tB2b2 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 3, 2020

A avenida Francisco Sá concentra um dos nove pontos mais críticos em relação a alagamentos em Belo Horizonte, de acordo com a prefeitura. Mas, normalmente as enchentes na avenida acontecem nas proximidades da esquina com rua Erê, a cerca de um quilômetro do alagamento registrado nesta sexta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da BHTrans, não foi preciso ser feita mudança de tráfego na região.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que vai enviar uma equipe ao local. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras e aguarda retorno sobre o alagamento.

Leia mais:

BH deve receber chuvas mais fortes e trovoadas neste fim de semana; previsão demanda cuidados

​Número de mortos por causa da chuva sobe para 11 em Minas