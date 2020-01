Interditada após a chuva intensa na madrugada desta quinta-feira (2), a avenida Otacílio Negrão de Lima, que margeia os 18 quilômetros da Lagoa da Pampulha, só deve ser totalmente liberada no fim do dia, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI). Uma escavadeira hidráulica foi enviada ao local para fazer a drenagem da área alagada.

De acordo com a BHTrans, o trecho alagado, entre avenida Antônio Francisco Lisboa e rua Orsi Conceição de Minas, está interditado nos dois sentidos:

🚧Via interditada

10h33 Na Avenida Otacílio Negrão de Lima entre Avenida Antônio Francisco Lisboa e Rua Orsi Conceição de Minas, trecho interditado em função de alagamento. Desvio, em ambos os sentidos, pela Rua Orsi e Avenida Antônio e Francisco Lisboa. pic.twitter.com/v9gMt2zCUe — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 2, 2020

No fim da manhã, após a baixa da água, o trânsito foi liberado apenas para os moradores da avenida.

De acordo com a SMOBI, não é comum haver inundação na Otacílio Negrão. O fato aconteceu porque choveu na Pampulha um volume de 101 milímetros - um terço do previsto para todo o mês janeiro. Na região do Zoológico e do Parque Ecológico, há uma enseada onde a drenagem da água é feita por canaletas, mas a estrutura não foi suficiente para escoar o grande volume de chuvas.

Houve inundação também na Vilarinho e em outros pontos da região de Venda Nova. A avenida chegou a ficar interditada entre o fim da noite de quarta (1) e a madruga de quinta-feira.

Leia mais:

Quadra de escola é interditada após deslizamento de terra às margens do Anel Rodoviário

Após chuva intensa, cratera se abre em rodovia na Zona da Mata