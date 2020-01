O trecho da avenida Teresa Cristina, na altura do bairro Gameleira, local onde foi formada uma cratera após as chuvas fortes da última terça-feira (28), foi recuperado na manhã desta quinta-feira (30). O tráfego no local, no sentido Centro, está interrompido.

O local foi concretado e, nesta tarde, é preenchido por pedras. Em seguida, a área será pavimentada. De acordo com o técnico responsável pela obra, da Prefeitura de Belo Horizonte, a previsão é de que o trecho seja liberado ainda nesta quinta-feira.

Ainda segundo o profissional, mesmo que ocorram novas chuvas, a área que cedeu ao redor do posto de visitação (área onde fica o bueiro) está segura devido à concretagem.

🚧21h50 Foi fechado o acesso à Av. Teresa Cristina pela Av. Tito Fulgêncio, sentido Estação BARREIRO, foi interditada pela TRANSCON devido a riscos no local. pic.twitter.com/JNAykYnWcI — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 31, 2020

