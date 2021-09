A Defesa Civil fechou a avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, na manhã desta sábado (4) para um treinamento preventivo para preparar funcionários e voluntários para as ações relacionadas às inundações durante o período chuvoso, que começa em outubro.

A via liga a capital mineira à Contagem é cortada pelo rio Arrudas, que recebe as águas do córrego Ferrugem, que provoca enchentes assim que começa a chover forte.

Segundo o órgão, o treinamento teve início às 9h. Um dos exercícios simulados que devem ser realizados é o bloqueio da avenida. O fluxo na esquina com a avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Vila São Paulo, em Contagem, será interrompido por volta das 9h40 e desbloqueado às 9h50. Este será o 6º treinamento preventivo no local.

Além da Defesa Civil de Belo Horizonte, participarão do treinamento a BHTrans, o Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), a Guarda Municipal, a Defesa Civil e Guarda Municipal de Contagem, a Transcon, a Polícia Militar Rodoviária, a concessionária Via 040 e moradores voluntários do Núcleo de Alerta de Chuva.