O primeiro leilão on-line deste ano de bens apreendidos em operações contra o tráfico de drogas acontece na próxima terça-feira (25). São 15 veículos entre carros, caminhões, caminhonetes, carretas e até uma aeronave. Os lances já podem ser realizados por meio deste site.

Também é possível obter informações sobre os bens e ver fotos. A visitação ocorre na segunda-feira (24/1) nos endereços indicados para cada lote ou no pátio do Leiloeiro Público Oficial, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Demais informações sobre o leilão podem ser obtidas no edital, disponível neste link.

Organizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a ação visa trazer receita aos cofres públicos e reforçar a política de combate ao crime. “Esse dinheiro que temos arrecadado com os leilões são significativos para a manutenção de políticas de prevenção relacionadas ao tráfico de drogas e à criminalidade de um modo geral”, disse a subsecretária de Prevenção à Criminalidade, Andreza Meneghin.

A ação faz parte do projeto “Esforço Concentrado para a Redução dos Bens Aguardando Destinação”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Sejusp.

Os recursos arrecadados são aplicados em ações de redução da criminalidade, campanhas, estudos e capacitações relacionadas à temática das drogas. São também aplicados na própria gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

