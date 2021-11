Um avião de pequeno porte, pertencente à cantora Marília Mendonça, caiu próximo a uma cachoeira na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (5).

Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, duas pessoas estariam com vida no interior da aeronave. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde delas. Militares estão no local realizando uma abertura de acesso no avião. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ajudam no resgate.

Pelas redes sociais, fãs de Marília Mendonça, que tem um show marcado em Caratinga na noite de hoje, começaram a reverberar que a artista estaria a bordo. Ao G1, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que ela faz parte da tripulação e já teria sido resgatada.

Porém, os bombeiros não confirmam a informação.

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo informações no site da Anac, o avião estava em situação regular.

Imagens: TV Super Canal

Aguarde mais informações

