Imagine um avião parado em plena avenida Portugal, na região da Pampulha. Essa cena realmente ocorreu e, claro, chamou atenção dos belo-horizontinos. Na web, houve rumores de que seria um acidente aéreo. Mas essa hipótese logo foi descartada e o mistério esclarecido.



A aeronave, na verdade a carcaça dela, estava sendo removida de um galpão para outro. Ocorre que, no meio do trajeto, realmente aconteceu um acidente e a aeronave foi parar no chão. Resultado: curiosos se espantaram em ver o avião na pista de veículos.





O caso aconteceu por volta das 22h de segunda-feira (12). De acordo com a BHTrans, uma empresa privada realizava o transporte da carcaça do avião pela avenida Virgílio de Melo Franco e, quando passava pela avenida Portugal, a sucata se desprendeu do trator e caiu no chão.



A via teve que ser parcialmente interditada até as 4h desta terça-feira (13), quando um novo veículo de carga conseguiu içar a carcaça e levá-la até a esquina da avenida Brasil com rua Hildebrando de Oliveira, no bairro Copacabana, também na região da Pampulha.



A empresa que gerencia o trânsito na capital informou que fez o comboio do transporte e disse que a carcaça está parada na via, mas sem atrapalhar o tráfego dos veículos.



Carcaça virou atração turística e está atraindo curiosos no bairro Copabana



Atração



Não poderia ser diferente. O avião na pista de carros atraiu curiosos e tornou-se um atrativo turístico. Durante a manhã, dezenas de pessoas foram até o local para ver de pertinho a sucata, que não tem asas. Foi o caso da estudante Keila Gabriela, que foi ver a aeronave na companhia do pai e da mãe.



"Achei muito legal, muito interessante, porque nunca tinha visto um avião de perto. Fui lá e analisei tudo, fiz até um boomerang (GIF) para postar no Instagram", contou rindo. E a jovem de 19 anos pretende repetir a aventura. "Á tarde vou voltar novamente e levarei meus avós", disse.



Na web, internautas se divertiram com a cena inusitada. "Bem-vindo a BH. A única cidade em que podemos ver um avião "perambulando" livremente pelas ruas KKKKKKK", postou um usuário do Twitter. "Aí você tá de boa voltando para casa e pá, um avião kkk", escreveu outro.



Veja abaixo algumas reações: