Uma aeronave de pequeno porte que transportaria um paciente com Covid sofreu um acidente na manhã deste sábado (2) no momento do pouso no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião transportava quatro pessoas, sendo dois tripulantes (piloto e copiloto), uma médica e um enfermeiro. Eles conseguiram sair da aeronave e foram encaminhados para o Pronto-Atendimento Santa Isabel da Santa Casa de Misericórdia. A princípio, só foram constatados ferimentos leves em três deles.

O avião Learjet de modelo 31A, fabricado em 1995 e pertencente à empresa de táxi aéreo Brasil Vida, vinha de São Paulo e teria saído da pista no momento do pouso, caindo numa ribanceira. O paciente que seria transportado é de Diamantina, mas não se sabe ainda qual seria o seu destino.

Após o acidente, a aeronave continuou com as suas turbinas ligadas, com os bombeiros tendo que aguardar o consumo de todo o combustível para finalizar as operações de prevenção de incêndio e explosão.

Infraero e Aeronáutica foram acionadas.