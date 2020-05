A Backer informou à Justiça que descontinuará o pagamento de auxílios a vítimas de síndrome nefroneural - possivelmente causada pela ingestão de dietilenoglicol, substância tóxica encontrada em cervejas da marca - e alegou que a decisão foi tomada devido à falta de recursos financeiros e à ausência de comprovação de despesas médicas por parte dos assistidos. A petição foi protocolada pela cervejaria no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nessa terça-feira (12).

Em nota, a Backer declarou que não possui "qualquer recurso financeiro" para dar continuidade aos pagamentos do acordo firmado com acometidos pela síndrome porque "todos os seus bens permanecem bloqueados e à disposição do juízo da causa para que sejam alienados/vendidos judicialmente".

Em março, a empresa teve R$ 50 milhões bloqueados pela Justiça justamente para custeio de tratamentos médicos de vítimas de intoxicação por dietilenoglicol. Os acordos com vítimas, segundo a Backer, haviam sido feitos antes desse impedimento. No mês passado, a Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pelas investigações do caso, descartou a hipótese de que os lotes contaminados pela substância sejam fruto de sabotagem.

Faltam exames

Ainda conforme a cervejaria, a interrupção dos auxílios a outras seis vítimas se dá também devido à não-apresentação, por parte delas, de relatórios médicos ou exames toxicológicos que indiquem a existência de enfermidades similares à síndrome nefroneural. Segundo a Backer, nenhuma das vítimas habilitadas efetivamente comprovou despesas que não estariam cobertas pelos seus planos de saúde.

"Dentro da tramitação processual normal, tão logo as vítimas cumpram a parte do despacho que lhes compete, apresentando todos os documentos exigidos pela decisão do Tribunal de Justiça, bem como o juiz determine a alienação judicial de qualquer dos bens bloqueados, o cumprimento da decisão será realizado diretamente pelo juízo da causa àqueles que efetivamente comprovem documentalmente a necessidade do auxílio com os recursos financeiros decorrentes da venda de tais bens", informou a Backer.

A reportagem procurou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para entender se há previsão de liberação de bens em juízo, mas ainda não obteve retorno. Também foi acionada a Associação das Vítimas da Backer, que não respondeu ao contato.

Por fim, a Polícia Civil de Minas Gerais foi questionada sobre o andamento do inquérito. Os retornos serão inseridos assim que forem obtidos.