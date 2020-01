A BHTrans vai alterar o trânsito no bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte, neste fimde semana, por causa do festival de música Mister Rock – Beiço do Wando, na avenida Tereza Cristina, esquina com rua Paraguassu.

As mudanças estarão sinalizadas com faixas de pano e valem para o do sábado (11), das 13h às 21h, e no domingo (12), das 10h às 19h. A área ficará interditada para o trânsito de veículos e, segundo a empresa, as medidas foram adotadas para garantir segurança e fluidez no trânsito de veículos e pedestres, além de garantir a acessibilidade da região.

O público esperado é de 3 mil pessoas.

Confira:

- Proibido estacionar na rua Paraguassu, entre a avenida Tereza Cristina e rua Ituiutaba, em ambos os lados;

- Permitido o trânsito local a partir da avenida Tereza Cristina 625 (Master Auto Centro Automotivo) até a rua Paraguassu. O trânsito sentido centro será desviado para o viaduto Itamar Franco;

- Trânsito desviado pela rua Paraguassu, rua dos Pampas, Praça Clemente de Faria;

- Implantação de faixas de desvio na avenida Tereza Cristina e placas de desvio nas ruas do bairro Prado;

- Informações sobre o trânsito e transporte coletivo podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.