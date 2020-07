Com cinco mortes por Covid-19 confirmadas, o bairro Santa Cruz, na região Nordeste de Belo Horizonte, continua sendo o local com o maior número de vidas perdidas para a doença na capital mineira. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico da prefeitura nesta quarta-feira (8).



No levantamento feito há uma semana, quatro óbitos haviam sido registrados no Santa Cruz. Os bairros Alto Vera Cruz, na região Leste; Serra, na Centro-Sul; São João Batista, em Venda Nova; e Coqueiros, na Noroeste, aparecem na sequência da lista com quatro mortes confirmadas em cada localidade.



Confira os bairros recordistas em mortes por coronavírus:



Santa Cruz - 5

Alto Vera Cruz - 4

Serra - 4

São João Batista - 4

Coqueiros - 4

Céu Azul - 3

Cabana Pai Tomás - 3

Europa - 3

Itaipu - 3

Lindéia - 3

Mantiqueira - 3

Novo Aarão Reis - 3

Pindorama - 3

Piratininga - 3

Pompéia - 3

Rio Branco - 3

Santa Terezinha - 3

São Gabriel - 3

Síndrome Respiratória Aguda Grave



O levantamento também mostra quantos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foram registrados em cada local de Belo Horizonte. O bairro com maior número de registros da síndrome continua sendo o Alto Vera Cruz, na região Leste, com 28 casos - o dobro de confirmações em relação ao boletim da semana passada. Na sequência, aparecem Cabana do Pai Tomás, na região Oeste, com 20 registros de SRAG, e Mantiqueira, em Venda Nova com 18.



A prefeitura também disponibilizou um mapa com a distribuição dos casos de Síndrome Gripal (SG), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e óbitos confirmados para Covid-19. É possível observar que os registros de mortes por coronavírus aparecem em concentração maior na regional Venda Nova. Confira: