Alguns bairros de Belo Horizonte, Contagem, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Itatiaiuçu e Sarzedo ficarão sem água no próximo domingo (1). A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que a paralisação será das 6h às 18h, para fazer a nova captação do rio Paraopeba.

Segundo a Copasa, a previsão é que o abastecimento se normalize durante a madrugada da próxima segunda-feira (2). A companhia enfatiza a importância de economizar água para reduzir os reflexos da paralisação.

Confira abaixo os bairros afetados:

Belo Horizonte: Araguaia, Átila de Paiva, Barreiro, Barreiro de Cima, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Camargos, Cardoso, CDI, Jatobá, Cinquentenário, Conjunto Ademar Maldonado, Conjunto Ernesto do Nascimento, Conjunto Flávio de Oliveira, Conjunto João Paulo II, Conjunto Pongelupe, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, Das Indústrias, Das Mansões, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Estoril, Estrela Dalva, Flávio Marques Lisboa, Gutierrez, Havaí, Independência, Itaipu, Jardim América, Jardim das Rosas, Jatobá, Jatobá IV, Lindeia, Mangueiras, Marajó, Marilândia, Milionários, Morro das Pedras, Nova Granada, Nova Suíssa, Novo das Indústrias, Olaria, Palmeiras, Petrópolis, Regina, Salgado Filho, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Margarida, São Bento, Solar do Barreiro, Teixeira Dias, Tirol, Urucuia, Vale do Jatobá, Vila Átila de Paiva, Vila Bernadete, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Nova Paraíso, Vila Pinho e Washington Pires.

Contagem: Amazonas, Bandeirantes, Conjunto Parque das Mangueiras, Inconfidentes, Industrial, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, Jardim Industrial, Santa Maria, Vila Pernambucana e Vila Ruy Barbosa.

Betim: Bandeirinhas, Campos Elíseos, Casa Amarela, Charneca, Citrolândia, Colônia Santa Isabel, Conjunto Habitacional José Gomes de Castro, Conjunto Residencial Dicalino Cabral da Fonseca, Cruzeiro, Distrito Industrial Bandeirinhas, Estância do Sereno, Estâncias do Sereno, Guanabara, Jardim Nazareno, Monte Verde, Paquetá, Parque Ipiranga, Paulo Camilo, Petrovale, Presidente Kennedy, Quintas Da Bandeirinha, Residencial Lagoa, Santa Cruz, São João, São Jorge, São Marcos, São Salvador e Vila Verde.

Ibirité: Boa Vista, Cruzeiro, Distrito Industrial de Ibirité, Durval de Barros, Eldorado, Ideal, Itaipu, Jardim das Oliveiras, Jardim das Rosas, Jardim Industrial, Jardim Montreal, Los Angeles, Marilândia, Ouro Negro, Palmares, Parque Elizabeth, Petrolina, Petrovale, Piratininga, Primavera, Recanto da Lagoa, Serra Dourada, Sol Nascente, Vila dos Operários e Washington Pires.

Brumadinho: Ana Maria de Souza, Inhotim, Progresso, Conceição de Itaguá e Retiro do Brumado.

Igarapé: Atenas, Bela Vista, Bom Jardim, Campina Verde, Canarinho, Centro, Cidade Clube Residência, Cidade Jardim, Cidade Nova, Condomínio Fazenda Solar, Condomínio Granville, Estância Paraopeba, Fernão Dias, Gran Royalle, Imperial, Industrial, Ipanema, Jardim das Roseiras, Jequitibá, Juscelino Kubitschek, Lago Azul, Madre Liliane, Maracanã Industrial, Marechal Rondon, Meriti, Monte Sinai, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nova Esperança, Novo Horizonte, Novo Igarapé, Ouro Preto, Ouro Velho, Pacaembu, Padre Eustáquio, Panorama, Panorama Industrial, Planalto, Portal do Igarapé, Pousada Del Rey, Rancho Três Lagoas, Recanto do Coqueiro, Recanto do Igarapé, Residencial Fazenda Mirante, Residencial Mangabeiras, Resplendor, Santa Ana I, Santa Mônica, Santa Rosa, São Francisco, São Mateus, São Sebastião, Três Poderes, União, Vale do Amanhecer, Valle dos Igarapés, Vargem das Piabas, Veterinária, Vista Alegre, Vista da Serra, Vivendas Santa Mônica I e Vivendas Santa Mônica II.

Itatiaiuçu: Quintas do Itatiaia.

Mário Campos: Bambuí, Bela Vista, Bom Jardim, Campo Belo, Campo Verde, Centro, Chácaras Maria Antonieta, Estância Balneário Bom Jardim, Estância Serra Verde, Funil, Jardim Primavera, Palmeiras, Residencial Maria Antonieta, Reta do Jacaré, São Tarcísio, Tangará, Vila da Serra, Vila das Amoreiras, Vila Eny, Vila Lourdes, Vila Ondina e Vila Tania.

São Joaquim de Bicas: Alvorada Industrial, Avante, Bandeirantes, Bela Vista, Belo Vale, Boa Esperança, Campina Verde, Campo Belo, Campo São Joaquim, Canadá, Chacreamento do Baú, Condomínio Valle do Cedro, Esperança, Estância Paraopeba, Estância Serra Verde, Flor de Minas, Guarani, Imperador, Itatiaia, Jardim Vila Rica, Marques Industrial, Marquês Industrial II, Monte Alegre, Montreal, Nazaré, Nossa Senhora da Paz, Padre Victor, Pedra Branca I, Pedra Branca II, Pousada das Rosas, Pouso Alegre, Primavera, Recanto Das Flores, Recanto do Sol, Recreio do Lago I, Recreio do Lago II, Residencial Casa Grande, Residencial Fernando Costa, Retiro do Moinho, Santa Rita, Santo Antônio, São José, Senhora da Paz, Serra Dourada, Tereza Cristina, Tijuca, Tiradentes, Tupanuara, Vale do Igarapé, Vale do Sol I, Vila Boa Vista, Vila do Ipê, Vila São Dimas e Vila Verde.

Sarzedo: Brasília, Cachoeira, Distrito Industrial de Sarzedo, Imaculada Conceição, Jardim Anchieta, Jardim das Oliveiras, Jardim Santa Rosa, Jardim Vera Cruz, Liberdade, Pinheiros, Planalto, Residencial Masterville, Riacho da Mata, Santa Cecília, Santa Mônica, Santa Rita, Santa Rosa de Lima, Santo Antônio, São Joaquim, Sarzedo e Serra Azul.

