Os bairros Califórnia, Conjunto Califórnia e Dom Bosco, localizados na região Noroeste de Belo Horizonte, estão sem fornecimento de água desde domingo (14/11).



De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o abastecimento foi interrompido para manutenção na rede.



A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, na tarde desta segunda-feira (15), feriado do dia da Proclamação da República do Brasil.

Leia mais:

Bolsonaro diz que ataques em relação à Amazônia não são justos

Brasil tem 4.129 casos e 61 mortes por Covid em 24 horas