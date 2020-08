Vinte e dois bairros da região do Barreiro, em Belo Horizonte, e sete em Ibirité, na região metropolitana, tiveram o abastecimento de água interrompido na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com a Copasa, o fornecimento teve que ser cortado para a realização de uma obra.

O serviço está previsto para durar todo o dia e, somente no fim da tarde, o abastecimento começará a ser normalizado de forma gradativa.

Confira os bairros que estão sem água:

Belo Horizonte: Águas Claras, Araguaia, Bonsucesso, Cardoso, Comunidade Camilo Torres, Comunidade Irma Dorothy, Conjunto Ernesto do Nascimento, Distrito Industrial Do Jatobá, Independência, Jatobá, Mangueiras, Mineirão, Petrópolis, Santa Cecilia, Santa Rita, Solar do Barreiro, Tirol, Vale Do Jatobá, Vila Castanheira, Vila Ecológica, Vila Pinho e Vitoria da Conquista.

Ibirité: Águia Dourada, Barreirinho, Morada da Serra, Morada do Sol, Nossa Senhora de Lourdes, Primavera e Vista Alegre.

