O abastecimento de água foi interrompido emergencialmente neste domingo (20) em diversos bairros de Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (veja lista abaixo).

De acordo com a Copasa, o motivo é a manutenção em rede adutora de água. A previsão é que a normalização do serviço ocorra, gradativamente, no decorrer da madrugada desta segunda-feira (21).

Bairros atingidos em Betim: Alto das Flores, Conjunto Habitacional Jalila Conceição Pedrosa, Conjunto Jalila Conceição Pedrosa, Conjunto Habitacional Celso Pedrosa, Cruzeiro do Sul, Dom Bosco, Duque de Caixias, Espirito Santo, Granja Verde, Icaivera, Imbiruçu, Itacolomi, Jardim Brasília, Jardim das Alterosas I Seção, Jardim das Alterosas II Seção, Niterói, Parque das Acácias, Parque das Indústrias, Recreio dos Caiçaras, Santa Cruz, São Caetano, São Cristóvão, São Luiz, Senhora de Fátima, Vargem das Flores,Vila Cristina, Vila das Flores, Vila Universal.

Bairros atingidos em Contagem: Beija Flor, Bernardo Monteiro, Buganville, Canadá, Centro, Chácaras Contagem, Chácaras Solar do Madeira, Colonial, Condominio Vila do Lago , Conj Hab Campo Alto, Conj Hab Fonte Grande, Conj Hab Sao Caetano, Darci Ribeiro, Estâncias Imperiais, Fonte Grande, Icaivera, Industrial São Luiz, Nascentes Imperiais, Nazaré, Nossa Senhora Do Carmo, Nova Contagem, Petrolândia, Quintas Do Jacuba, Santa Filomena, Santa Helena, Sapucaias, Retiro, Sapucaias, Sapucaias II SapucaiasIII, Sitios Rurais Jardim Recreio, Tropical, Vila Belem, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Italia, Vila Nova Esperança, Vila Panama, Vila Renascer.

Bairros atingidos em Esmeraldas: Monte Sinai, Novo Retiro, Recanto Da Mata, Recanto Verde, Recanto Verde 2, Recreio Do Retiro, Recreio Do Riachinho, Retiro, Serra Verde.

Bairros atingidos em Ribeirão das Neves: Alterosa, Jardim Verona, Veneza.

Ainda em Betim

Outra manutenção na rede de água é feita em Betim, também neste domingo e com corte do abastecimento, conforme a companhia. Nesse caso, o serviço deve retornar já nesta noite. Veja os bairros afetados:

Betim Industrial, Conjunto Habitacional Jalila Conceição Pedrosa, Cruzeiro do Sul, Dom Bosco, Duque de Caxias, Itacolomi, Jardim das Alterosas I Seção, Jardim das Alterosas II Seção, Niterói, Senhora de Fátima, Vargem das Flores e Vila Cristina.

